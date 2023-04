Usa | Biden annuncia la sua ricandidatura alla Casa Bianca

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Twitter POTUS Continua gallery %s Foto rimanenti MondoWeekly News,su pillola abortiva: "La battaglia continua" Joe ...WASHINGTON () " Joeha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel 2024. L'ufficialità è arrivata dal profilo Twitter dell'inquilino della Casa Bianca. "Ogni ..."Questi sono gli Stati Uniti d'America e non c'è niente, semplicemente niente, che non possiamo fare se lo facciamo insieme", proseguenel video di poco più di tre minuti che inizia ...

Usa, Joe Biden annuncia formalmente la ricandidatura per le presidenziali 2024 TGCOM

(Agenzia Vista) Usa, 25 aprile 2023 "Ogni generazione ha un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia. Difendere le loro libertà fondamentali. Credo che questo sia nostro. Ecco perché mi candi ...https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023. Biden: “Mi ricandido per difendere democrazia e libertà fondamentali”. “Ogni generazione ha un momento in cui ...