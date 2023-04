Usa 2024 | Trump attacca Biden | “Un fallimento | inconcepibile sua ricandidatura”

"Con il vostro sostegno alle elezioni, sconfiggeremo Joe Biden nel- ha assicurato infine Trump in una nota - Salveremo la nostra economia. Schiacceremo l'inflazione. Fermeremo l'invasione al ...15 Luglio: A Milwaukee, in Wisconsin, si tiene la convention nazionale repubblicana che ufficializzerà il candidato del Gop. 19 Agosto: A Chicago, in Illinois, è la volta della convention ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato in un video la sua ricandidatura per le elezioni del. Da parte sua Kamala Harris, attuale vicepresidente, conferma la sua corsa in ticket con l'80enne. Biden ha annunciato la sua ricandidatura in un video in cui scandisce il suo messaggio mentre ...

Usa 2024, Biden ufficializza candidatura: ecco le date chiave fino al voto Adnkronos

(Adnkronos) – E’ “inconcepibile” che Joe Biden si ripresenti alla Casa Bianca, dopo una presidenza che è stata un “fallimento”. Già prima che il presidente facesse il suo annuncio con un video, Donald ...Con un video, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ufficializza la sua ricandidatura alle presidenziali del 2024 chiedendo più tempo per lavorare.