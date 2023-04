Usa 2024 | i Repubblicani disegnano i disastri di un eventuale Biden-bis con l’intelligenza artificiale | «Il presidente più debole di sempre» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) «È sconnesso dalla realtà», «Verrà mandato a casa», «Se sarà eletto i cittadini americani si ritroveranno in condizioni peggiori». Sono solo alcuni degli attacchi lanciati dal partito repubblicano e rivolti aldegli Stati Uniti, Joe, dopo l’annuncio della sua ricandidatura per le presidenziali del. Tuttavia, non sembrano essere sufficienti: il Grand Old Party ha, infatti, affidato la sua (ennesima) reazione alla corsa per la Casa Bianca diad uncreato con. Si tratta, sottolinea un portavoce del Gop ad Axios, della prima volta che il Republican National Committee produce un contenuto con un software Ai al 100%. Il filmato, di circa 30 secondi, si apre con i festeggiamenti (probabilmente) post-voto dello ...