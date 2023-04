(Di martedì 25 aprile 2023) Si apre la 'maratona' che porterà alle elezioni che a novembre del prossimo anno eleggeranno il 47mo presidente degli Stati Uniti Con l’ufficialità delladi Joealle presidenziali del, si apre la ‘maratona’ che porterà alle elezioni che a novembre del prossimo anno eleggeranno il 47mo presidente degli Stati Uniti. Di seguito leche scandiranno la stradaalle urne. – Agosto 2023: Fox News ospita il primo dibattito tra i candidati del Partito Repubblicano. Non è chiaro se parteciperà il favorito alla nomination, l’ex presidente Donald Trump. 22 Gennaio: Si tiene il primo caucus dei repubblicani in Iowa. 3 Febbraio: Iniziano le primarie del Partito Democratico in South Carolina. 5 Marzo ...

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato in un video la sua ricandidatura per le elezioni del. Da parte sua Kamala Harris, attuale vicepresidente, conferma la sua corsa in ticket con l'80enne. Biden ha annunciato la sua ricandidatura in un video in cui scandisce il suo messaggio mentre ...WASHINGTON () " Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel. L'ufficialità è arrivata dal profilo Twitter dell'inquilino della Casa Bianca. "Ogni ..."Con il vostro sostegno alle elezioni, sconfiggeremo Joe Biden nel- ha assicurato infine Trump in una nota - Salveremo la nostra economia. Schiacceremo l'inflazione. Fermeremo l'invasione al ...

Usa 2024, Biden ufficializza candidatura: ecco le date chiave fino al voto Adnkronos

(Adnkronos) – E’ “inconcepibile” che Joe Biden si ripresenti alla Casa Bianca, dopo una presidenza che è stata un “fallimento”. Già prima che il presidente facesse il suo annuncio con un video, Donald ...https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023. Biden: “Mi ricandido per difendere democrazia e libertà fondamentali”. “Ogni generazione ha un momento in cui ...