Usa 2024 | Biden ufficializza candidatura | ecco le date chiave fino al voto

15 Luglio: A Milwaukee, in Wisconsin, si tiene la convention nazionale repubblicana che ufficializzerà il candidato del Gop. 19 Agosto: A Chicago, in Illinois, è la volta della convention ...Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, conferma la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del. La prima vicepresidente donna inha rilanciato sul suo profilo Twitter il video diffuso oggi da Biden con cui il presidente ha ufficializzato la sua ricandidatura alla Casa Bianca, e ha ...WASHINGTON () - Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel. L'ufficialità è arrivata dal profilo Twitter dell'inquilino della Casa Bianca. "Ogni ...

Usa 2024, Biden si ricandida: "Difendere la democrazia e le libertà fondamentali" RaiNews

(Adnkronos) – Con l’ufficialità della candidatura di Joe Biden alle presidenziali del 2024, si apre la ‘maratona’ che porterà alle elezioni che a novembre del prossimo anno eleggeranno il 47mo preside ...Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, conferma la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2024. (ANSA) ...