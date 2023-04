Uomini e Donne | perché Maria De Filippi ha detto addio al trono gay?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 aprile 2023) QuandoDepresentò per la prima volta un tronista, Clausio Sona, che fu protagonista della stagione 2016 del programma, in televisione si gridò allo scandalo. Era la prima volta in assoluto, infatti, che in televisione si parlava apertamente dell’amore omosessuale e che un ragazzo si sedesse sulpiù ambito d’Italia per conoscere un ragazzo con cui avere una storia d’amore. E quello di Claudio Sona non fu neanche il solodi, la storia del: da Mario Sona ad Alex Migliorini Nella stagione successiva, infatti,De...