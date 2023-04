Uomini e donne | Gianni Sperti | «Il ricordo più bello? Il ritorno di Serena Soffro di ansia»

Retroscena e pensieri di Gianni Sperti . L'opinionista di, che ha da poco compiuto 50 anni, ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Non è più una novità il fatto che Gianni, rispetto alla sua collega Tina Cipollari, sia più ...A poche ore dalla nascita della quartogenita di Beatrice Valli e Marco Fantini , il profilo dei due neo genitori pullula d'amore. L'ex tronista di, già dopo il parto aveva annunciato la nascita della piccola Matilda Luce con parole al miele. Ma ecco che, poche ore fa, ha replicato con una serie di scatti e frasi emozionate per la ...Sessismo, Ben Sulayem di nuovo nel mirino Ancora accuse di sessismo per Mohammed Ben Sulayem . Dopo quanto emerso a inizio anno con la frase sulle 'che si credono più intelligenti degli' il presidente della FIA è finito ancora una volta nell'occhio del ciclone. E stavolta da una diretta interessata: Shaila Ann - Rao, ex segretaria ...

Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini avvistato al Papeete Beach Isa e Chia

Attraverso i social Vittoria Deganello ha annunciato la nascita della sua prima figlia, che ha avuto come madre single.Lo storico opinionista del dating show di Uomini e Donne, si è raccontato a cuore aperto a Tv Sorrisi e Canzoni ...