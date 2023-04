Uomini e Donne | anticipazioni 26 aprile | Gemma esce con un altro Elio attaccato

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 aprile 2023)torna dopo il 25…Cosa succederà? Scopriamolo insieme! Protagonista tra gli altri saràGalgani all’eterna ricerca dell’amore: per lei ci sono novità!26: ennesimo cavaliere per. Problemi per. Invece nel Trono Classico…Galgani, dopo chele ha detto di considerarla solo un’amica, si è rimessa in gioco con uncavaliere. Sono usciti insieme, ma lei non sa se le piace o no…Cosa deciderà? Nello studio di ““, intanto, informerà chel’ha ricontatta e lui si giustificherà, parlando di gesto amichevole. La cosa non ...