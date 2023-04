Un' arma di esclusione di massa | ora basta 25 Aprile e fascismo | lezione-Meloni

(Di martedì 25 aprile 2023) "Da molti anni e come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgiain una lettera al Corriere della Sera in occasione del 25, respingendo con forza ogni tentativo di strumentalizzazione da parte della sinistra cosiddetta "antifascista". "Capisco quale sia l'obiettivo di quanti, in preparazione di questa giornata e delle sue cerimonie, stilano la lista di chi possa e di chi non possa partecipare, secondo punteggi che nulla hanno a che fare con la storia ma molto hanno a che fare con la politica. È usare la categoria delcome strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico: una sorta didi ...

