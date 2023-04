Un utente la punge Oriana Marzoli su Twitter | lei replica

'Poi la Figc fa la moralista mettendo le maglie contro il razzismo...',un altro commentatore. Infine, scrive sui social un altro: 'A leggere i commenti sentenze e ricorsi si rispettano ...'Non capire nulla di quello di cui si sta parlando e farlo vedere chiaramente: la Daniele si conferma la numero uno in questo',ironicamente invece un altro. E ancora, sempre su Twitter ,...Un altroinvece, ha punzecchiato Edoardo Donnamaria per avere tolto il follow alle sorelle Incorvaia solo per compiacere alla sua fidanzata. Al contrario, un telespettatore ha difeso ...

Oriana Marzoli, un utente la punge su Twitter: lei replica Novella 2000

Su Twitter un utente punge Oriana Marzoli con una stoccata. La venezuelana replica poco dopo e fa chiarezza Sul web si sa gli utenti esprimono i propri giudizi. Alcuni giusti, altri un po’ crudeli o d ...Continuano le stoccate social tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Il cavaliere punge l'attuale fidanzato dell'ex, che replica ...