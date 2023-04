“Un successo” L' esaltazione dei primi 100 giorni di Meloni arriva dagli Usa

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) Come ci vedono dall'America? La Cnn, media autorevole non certo schierato a destra, riconosce che «icentodel governo di Giorgiasono stati considerati un». È bene ricordare che il traguardo deicentoè stato tagliato quasi due mesi fa, a inizio febbraio. L'articolo pubblicato online, firmato da Barbie Latza Nadau, è una lunga analisi sulla politica italiana da fine ottobre ad oggi. Per il network statunitense una cosa è sicura:«non si è rivelata neanche lontanamente di estrema destra come alcuni temevano». Non si è verificata nemmeno la crisi con le altre cancellerie europee che la sinistra ha agitato come spauracchio durante tutta la campagna elettorale. Anzi, la leader di FdI si è dimostrata «politico di carriera ...