Un posto al sole | fan preoccupati per Franco | è stato picchiato da Eduardo?

(Di martedì 25 aprile 2023) PerBoschi non c’è pace. Nella puntata di Unaldel 25 aprile, l’uomo si è ritrovato a finire nel mezzo di uno scontro fisico tra Damiano e, lasciando i fan della soap opera a bocca spalancata dallo stupore. In tanti si sono chiesti che cosa è successo: il pugno se L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unalanticipazioni dal 21 al 25 settembre 2020: sofferenze Unal, 28 settembre – 2 ottobre 2020: dolce sorpresa Unalanticipazioni puntata, 1 ottobre 2020: la risposta di Marina Unalspoiler 4-8 ottobre: Niko minacciato Un ...

La comitiva infatti si era recata sul monteper svolgere un'escursione quando, lungo il ... Sulè giunta una squadra della stazione Rocca di Badolo che ha supportato EliPavullo per l'...... il cognome invece è da terzino paraguaiano e lui in effetti di professione ti butta giù: gioca defensive end a Pittsburgh University e guarda a unaltra le scelte. Haba Baldonado però è ...Condividi su: Per Franco Boschi non c'è pace. Nella puntata di Unaldel 25 aprile, l'uomo si è ritrovato a finire nel mezzo di uno scontro fisico tra Damiano e Eduardo, lasciando i fan della soap opera a bocca spalancata dallo stupore. In tanti si sono ...

UPAS anticipazioni 24 al 28 aprile: Marina lascerà Roberto Napolike.it

Simone Longo | Tanta bandiera verde e nessun vero big one, a Talladega l'intera gara prosegue in maniera poco spezzettata fino al gran finale: doppio ...ROMA- Vittorie decisive per Sir Safety Susa Perugia e Vero Volley Monza nella penultima giornata dei Play Off 5°. Con i successi contro la Valsa Modena e la WithU Verona Block Devils e brianzoli ...