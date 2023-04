Un posto al sole | anticipazioni 25 aprile | Franco rischia di perdere il lavoro

Anche in questo caso però la graduatoria cambia se si considerano le quote in co - finanziamento: Milano passa al primo(29,4 milioni). Roma scende al secondomentre al terzo c'è Rimini (...Io su questo sto con Valentina Cuppi, la sindaca di Marzabotto, che lo ha detto chiaro e tondo: "Sul palco di Montenon ci sarà maiper persone che hanno manifestato nostalgia per il ...... che spesso avvengono anche alla luce del. La scorsa domenica mattina, infatti, una turista ... Arrestato un bengalese Sulgli agenti della polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto ...

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 aprile 2023 La Gazzetta dello Sport

In questa forsennata giostra di meno e di più (15), e sullo sfondo di tribuni che non hanno dubbi nel considerarlo l’unica, autentica “penalizzazione”, tendo una pargoletta mano al povero Massimiliano ...La Ferrari inaugura la sua stagione 2023 in Endurance Cup del GT World Challenge Europe centrando la Top10 in rimonta alla 3h di Monza. Il fine settimana di casa si è rivelato piuttosto complicato per ...