Un posto al sole | anticipazioni 25 aprile 2023 | Eduardo aggredisce Damiano

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 25 aprile 2023)Renda vivrà un brutto momento nella puntata di Unalin onda martedì 25. Il poliziotto, infatti, verrà aggredito daSabbiese e nello scontro verrà coinvolto anche Franco. Tutto inizierà quandosi recherà a trovare Rosa Picariello, la sua sorellastra, e le chiederà notizie sul suo rapporto con. Sabbiese incalzerà la donna affinché gli confessi se stia ancora soffrendo a causa sua e la ammonirà, ricordandole che Renda non tiene né a lei né a Manuel. Di fronte al silenzio di Rosa,avrà la conferma ai suoi sospetti e si precipiterà dall'uomo per metterlo in guardia. Sabbiese, in particolare, minacceràe gli intimerà di stare lontano dalla sorella e di ...