Un militante di Casapound ucciso dopo una lite nel centro di Genova

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - Undidi 38 anni, Manuel De Palo, è statocon un colpo di pistola durante una, nel pomeriggio della Festa della Liberazione. La matrice del delitto, avvenuto nel quartiere centrale del Carmine, non sarebbe però politica, ma forse legata a una questione di droga. Per l'omicidio è stato arrestato, infatti, il 43enne Filippo Giribaldi, un portuale della Culmv e figura di spicco dell'associazione 'no vax' Libera piazza. Giribaldi è stato fermato pocoin una chiesa della zona, la Santissima Annunziata, ancora con i guanti da lavoro,che aveva chiesto lui stesso al sagrestano di allertare le forze dell'ordine confessando di aver appenaun uomo. La pistola, una calibro 22, è stata poi ...

... ad aver ucciso a colpi di pistola Manuel di Palo , 38enne,di. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile, in Via Polleri a Genova. Il killer ha cercato ...L'uomo ucciso, Manuel Di Palo, è undiche nel 2020 era stato condannato assieme ad altre due persone a 8 mesi con la condizionale per un'aggressione con accoltellamento, avvenuta ...L'uomo ucciso, Manuel Di Palo, è undiche nel 2020 era stato condannato assieme ad altre due persone a 8 mesi con la condizionale per un'aggressione con accoltellamento, avvenuta ...

Omicidio a Genova, ucciso Manuel Di Palo ex militante di CasaPound. Arrestato Filippo Giribaldi, portuale no v ilmessaggero.it

Al Ridotto, arriva la magia conclusiva di “Assassina”. di Teresa Lucianelli. Napoli. La programmazione titoli molto interessanti che andranno in scena fino a maggio 2023, dedicati alla… Leggi ...GENOVA «Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo». Filippo Giribaldi, 43 anni “camallo” della Culmv e figura di spicco tra i portavoce di Libera Piazza associazione no vax e no green pa ...