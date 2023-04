Un dragone su Marte? Le immagini della Nasa lasciano senza parole

(Di martedì 25 aprile 2023): il pianeta rosso continua a stupire i ricercatori. Ecco la nuova scoperta fatta il primo Aprile scorso. Scoprire nuove forme di vita è sempre stato uno dei primi obbiettivi da quando l’essere umano ha scoperto la scienza. Ci siamo sempre posti questa domanda, fin da subito. Da dove veniamo? Cosa siamo? E soprattutto, ci sono altri come noi? Proprio ponendoci queste domande abbiamo iniziato ad esplorare l’Universo. Abbiamo osservato a lungo, e lo facciamo ancora, i pianeti intorno al nostro, convinti di poter trovare tracce di altre forme di vita. Forse un po’ perché l’idea di essere unici nell’Universo un po’ ci atterrisce, e ci carica di una responsabilità che chiaramente non vorremmo avere. La scoperta fatta suha stupito tutti – AltraNotizia.itQuale che sia il motivo reale dietro questa spasmodica ricerca, l’essere ...

... il polo nord dell'eclittica, nella costellazione del. Si tratta di una delle zone più ..." potrebbero suggerire la presenza di pianeti terrestri (mondi rocciosi come la Terra o), nonché ......SPAZIALI DI PECHINO Nel frattempo il programma spaziale delsta ottenendo successo con missioni sempre più complesse come la costruzione della sua stazione spaziale, le missioni sue i ...... il polo nord dell'eclittica, nella costellazione del. Si tratta di una delle zone più ..." potrebbero suggerire la presenza di pianeti terrestri (mondi rocciosi come la Terra o), nonché ...