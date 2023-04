Ultime Notizie Roma del 25-04-2023 ore 18 | 10

(Di martedì 25 aprile 2023)dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Reno 25 Aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita al Parco della Resistenza di Cuneo delle Celebrazioni accompagnato dal ministro della difesa Crosetto il presidente ha deposto una corona d’alloro al monumento dello scultore Umberto Mastroianni in memoria della Resistenza trattenendosi per un momento di raccoglimento Al termine della cerimonia del 25 Aprile il presidente ha ricevuto nuovamente gli onori militari gli ho dato ancora una volta l’inno nazionale la presidente della comunità ebraica diA Ruth dureghello commenta il 25 aprile è il giorno di tutti Non ci sono differenze politiche differenze di religione in Chi ha scelto in giorni di sacrificare la propria vita per donarci la libertà che nel suo ...

La nave Geo Barents arriverà a Napoli nella giornata di domani, in un orario ancora imprecisato. La nave è attualmente al largo della Sicilia dopo l'operazione di salvataggio condotta dal team di ...Chiusura in leggero rialzo per lo spread BTp/Bund in una giornata di forti acquisti sui bond dell'Eurozona per la fuga dal rischio legata ai nuovi timori sul settore bancario. Allebattute, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark(Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 189 punti base, in aumento di due punti rispetto ai 187 del ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, Medvedev: "Cresce la prospettiva di guerra nucleare". LIVE Sky Tg24

Una scena cancellata in Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrebbe modificato il destino di un personaggio apparso nel film: a svelare di più è Katy O'Brian.Troppi plantigradi mettono a rischio la produzione di miele. Sergio Zanella, dell'Associazione apicoltori di Val di Sole Peio e Rabbi lancia un appello alle istituzioni non soltanto locali per salvare ...