Ultime Notizie Roma del 25-04-2023 ore 15 | 10

(Di martedì 25 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno creare dalla Russia davanti Carla è l’ex presidente Ned attuale vice capo del consiglio di sicurezza che più volte ha paventato il rischio di conflitto mondiale e che anche oggi ribadisce che tu ti fai ti devono lavorare per assicurare che non si materializzi La minaccia di una terza guerra globale perché gli avversari di Mosca non devono sottostimare la possibilità di un uso di armi nucleari da parte della Russia che non esiterà se fossero necessarie sottolinea sono pronte dei battimenti si registra un raid di mosca nella regione di Cardiff colpito un museo Le autorità ucraine parlano di almeno un morto e 10 feriti ma Si scava sotto le macerie dove ci sarebbero ancora persone intrappolate torniamo il 25 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio in ...