Ultime Notizie Roma del 25-04-2023 ore 13 | 10

(Di martedì 25 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alla vigilia del 25 Aprile Silvio Berlusconi Affida a una nota ufficiale le sue considerazioni sulla festa della Liberazione Viva il 25 aprile la festa della Libertà della Pace della democrazia la festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi scrive i leader di Forza Italia siamo un grande popolo capace di superare ogni divisione ogni contratto per conseguire il bene dell’Italia e degli italiani Questo è un patrimonio un principio fondante della nostra convivenza civile che appartiene a tutti gli italiani Senza esclusione alcuna ha scritto mentre in Sudan prosegue sanguinosa guerra civile all’aeroporto militare di Ciampino Il boeing 767 dell’Aeronautica e arrivo al primo di due aerei con a bordo cittadini italiani per qua ti dà paese africano ...