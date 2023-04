Ultime Notizie Roma del 25-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale arriva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere Non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un chiaro invito a ricordo di chi si sacrificò per la liberazione del paese lodando l’impegno delle associazioni combattentistiche e ricevute al Quirinale un nuovo cessate-il-fuoco rispettato per ora da entrambe le parti secondo quanto riferito dal corrispondente locale dell’emittente Al Jazeera prevale un account calma Khartum la capitale del Sudan dove le forze armate sudanesi le forze di supporto rapido hanno concordato la tregua di ...