Ultime Notizie Roma del 25-04-2023 ore 11 | 10

(Di martedì 25 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio al via le tradizionali celebrazioni per la festa della Liberazione il Presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro all’altare della Patria accompagnato dai presidenti di camera e senato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal ministro della difesa Crosetto il capo dello Stato poi al Parco della Resistenza di Cuneo nel pomeriggio visita Borgo San Dalmazzo e Boves il premier in occasione del XXV Aprile scritto una lettera della Sera da molti anni come ogni osservatore un etto Riconosci i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del Fascismo il frutto fondamentale del 5 aprile è stato rimane senza dubbio l’affermazione dei valori democratici al corteo di Milano città ...