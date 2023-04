Ultime Notizie Roma del 25-04-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023)dailynews radiogiornale e martedì 25 Aprile Buona giornata dalla selezione da parte di Francesco Vitale la festa della Liberazione tra le più sentite del Presidente della Repubblica Mattarella oggi comincerà la sua giornata l’altare della patria aper deporre una corona insieme a Giorgia Meloni e i presidenti di camera e senato subito dopo andrà in Piemonte ma già ieri 24 aprile nel corso dell’incontro al Quirinale con una rappresentanza delle associazioni combattentistiche d’arma alla vigilia del settantesimo anniversario della Liberazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lodato l’impegno e la determinazione che le associazioni impiegano ogni giorno per tenere viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura far conoscere Non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa ...