Ultime Notizie – “Pericolo biologico da laboratorio a Khartoum”

(Di martedì 25 aprile 2023) C’è un “alto rischio di” nella capitale sudanese, dopo che una delle parti in guerra ha sequestrato un, dove si studiano agenti patogeni del morbillo e del colera e altri materiali biologicisi. Lo ha denunciato il rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Sudan, Nima Saeed Abid, parlando ai giornalisti a Ginevra tramite collegamento video dal Paese africano. Il dirigente dell’Oms ha spiegato che i tecnici non sono riusciti ad accedere alnazionale di sanità pubblica per mettere al sicuro i materiali. “Questa è la preoccupazione principale: nessuna possibilità per i tecnici di accedere ale mettere in sicurezza il materialee le sostanze ...

Dopo la chiusura attesi i conti di Alphabet e Microsoft (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 apr - Apertura in calo a Wall Street, con gli investitori alle prese con letrimestrali. Il titolo di First Republic Bank cede il 25% ed e' il peggiore sullo S&P 500, dopo che la banca ha registrato un crollo dei depositi del 40% a 104,5 miliardi di dollari nel primo ...Ha vinto ledue Premier, quattro delle5, riuscendo sempre a cambiare marcia nei ... Leggi i commenti Calcio Estero: tutte leGazzetta dello Sport 25 aprile - 16:01CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, Medvedev: "Cresce la prospettiva di guerra nucleare". LIVE Sky Tg24

Durante il panel Sony al CinemaCon di Las Vegas è stato svelato che Kraven the Hunter sarà distribuito come Rated R, ovvero vietato ai minori di 17 anni. In anteprima assoluta è stato poi mostrato il ...Nella prova di San Martino della Marruccina il britannico della Beta e l'italiano della GasGas danno vita a uno spettacolare duello. Terzo Oldrati. Tutti i risultati e le classifiche ...