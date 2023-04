Ultime Notizie – “Liberazione evento fondante della democrazia”

(Di martedì 25 aprile 2023) “Nel discorso con cui ho avuto l’onore di inaugurare la diciannovesima legislatura del Senato, lo scorso 13 ottobre, ho auspicato ‘gesti nuovi e magari inattesi’ che dessero il segnopiena condivisione, al di sopra delle divisioni di schieramento, delle feste nazionali: ‘date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro’. E ho indicato per prima la data del 25 Aprile, festa, non per rispettare l’ordine del calendario, ma perché quello è il principio, l’del sistema democratico nel quale viviamo da 78 anni, che è la casa comune di tutti gli italiani”. Lo scrive su ‘La Stampa’, che dedica un’ampia sezione alla Festa, la senatrice a vita Liliana Segre. “Una grande occasione di unità, dunque, ...

'Tenera viva la memoria', ha esortato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . E Napoli obbedisce con iniziative solenni, momenti di ricordo e celebrazioni istituzionali. Ma anche con ...E' stato Mourinho in persona a fornire lenovità sulle condizioni della sua rosa. L' ex ... Ma le brutteper Mourinho non sono finite qui. Negli ultimi minuti di Atalanta - Roma , dopo un ...Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo che ha sfruttato la buona intonazione del comparto high - tech per consolidare i guadagni dellesettimane. Grazie alla performance di alcune blue chip del listino come Mitsubishi, Daiwa House Industry e Tokyo Electron l'indice Nikkei ha toccato i massimi degli ultimi 8 mesi per poi ...

Ucraina, ultime notizie. Allarme droni a Mosca. Cremlino: la Nato una macchina da guerra ai nostri ... Il Sole 24 ORE

Giorgia Meloni ha dedicato la festa della liberazione alla partigiana Paola Del Din. «Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione ...The Diplomat è su Netflix ed è subito alla numero uno della top ten. Grande successo per la serie tv che racconta il lato oscuro della politica ...