Ultime Notizie – decine di migliaia in piazza

(Di martedì 25 aprile 2023) Milano, città medaglia d’oro della Resistenza, scende inper celebrare i 78 anni da quel 25 aprile che segnò la Liberazione del Paese e che, ancora oggi, resta una data su cui la politica – anche quest’anno – si divide. Sonodile persone che stanno sfilando in corso Venezia, in prima fila il sindaco Giuseppe Sala con la compagna Chiara. Una bandiera della pace, di 30 metri, sventola accanto a quella dell’Ucraina e precede la Brigata Ebraica. Bandiere di partito si confondono con quelle dei sindacati o i tricolori. “La Russa seconda ‘caricatura’ dello Stato” è un cartello che manifesta il dissenso contro l’assenza delle istituzioni e del governo. Applausi per la segretaria del Pd Elly Schlein al corteo milanese con un fazzoletto rosso al collo. Dopo aver salutato il sindaco Sala sta attraversando il corteo ...

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha partecipato questa mattina a Napoli alle cerimonie in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione. Insieme al sindaco Gaetano Manfredi , al ...... che hanno affrontato il problema anche in una delleriunioni della Conferenza Stato Regioni,... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, Medvedev: "Cresce la prospettiva di guerra nucleare". LIVE Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo la chiusura attesi i conti di Alphabet e Microsoft (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 apr - Apertura in calo a Wall Street, con gli investitori alle prese con le ultime trimestrali. Il ...