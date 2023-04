Ue | Di Maio inviato nel Golfo Persico | ecco quanto guadagnerà tra immunità | rimborsi e passaporto diplomatico

L'incarico dura 21 mesi, fino a febbraio 2025. Il portavoce di Borrell: "No comment, selezione in ...Telefoniamo a Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'assemblea di Palazzo Madama, nel turbinio dei suoi interventi contro la nomina di Luigi DiUe nel Golfo Persico. "Sistema mafioso dietro a Di": Travaglio fa i nomi, una bomba politicaLuigi Di, se sarà nominatospeciale Ue per il Golfo, non diventerà il governatore europeo dell'area, non sarà nemmeno un direttore generale Ue, ma il delegato itinerante di Josep Borrell,...

Di Maio inviato Ue, Travaglio: "Sistema mafioso chiamato politica" Liberoquotidiano.it

Quanto guadagnerà Luigi Di Maio da inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico La nomina non è ancora stata ufficializzata, ma l’ex ministro degli Esteri guadagnerà uno stipendio d’oro come inviato spe ...Gli Stati membri daranno una sorta di bollinatura alla scelta operata dall’Alto rappresentante Borrell, tanto che la nomina rientra tra i punti senza discussione. Lo ha detto il ministro degli… Leggi ...