Ue | dal 25 agosto scatta la sorveglianza sulle big tech

(Di martedì 25 aprile 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Dal 25prossimoladell'Unione Europea su 17 piattaforme web e su 2 motori di ricerca, nell'ambito del Digital Services Act (DSA). Lo ha annunciato la Commissione Europea.Ecco l'elenco delle piattaforme web che saranno sotto: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando. I due motori di ricerca sono Bing e Google Search.Si tratta di piattaforme che raggiungono almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Ue.“L'intera logica delle nostre regole è garantire che la tecnologia serva le persone e le società in cui viviamo, non il contrario. Il Digital Services Act porterà una significativa ...

La Commissione Ue ha inserito Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter e TikTok sulla lista delle 19 grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza a partire dal 25 agosto. Lo ha annunciato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, avvertendo che le major 'dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa'.

