Udinese | Samardzic | “Qui sono felice | gioco di più e i numeri mostrano la mia crescita”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) “Il gol contro la Cremonese mi è venuto istintivo, mi piace calciare con l’esterno e ci provo spesso in allenamento. Siamo partiti forte, sappiamo che le ultime tre partite nonstate all’altezza, volevamo dimostrare le nostre qualità”. Ospite della tv ufficiale del club, il centrocampista dell’, Lazar, il più giovane giocatore ad aver realizzato 5 gol in serie A quest’anno si racconta. “Rispetto all’anno scorsodi più e questila dimostrazione,contento.comunque ancora un ragazzino, devo imparare ancora tante cose – commenta soddisfatto il 21enne tedesco naturalizzato serbo – È vero che gli avversari mi hanno studiato, mi chiudono molto di più il mio sinistro. La serie A non è un campionato facile, è ...