Udinese | lesione muscolare per Success

... subito dopo aver segnato la rete del 3 - 0, ha riportato unamuscolare al retto femorale della coscia destra. Ne dà notizia l'. Per l'attaccante nigeriano si profilano alcune ...In forte dubbio per la 31br /> CREMONESE (31giornata:- Cremonese) CIOFANI: frattura del setto nasale. In forte dubbio per la 31/li> CHIRICHES :all'adduttore. In forte dubbio per la ...In forte dubbio per la 31br /> CREMONESE (31giornata:- Cremonese) CIOFANI: frattura del setto nasale. In forte dubbio per la 31/li> CHIRICHES :all'adduttore. In forte dubbio per la ...

Udinese, lesione al retto femorale per Success. Trauma alla spalla per Pafundi: out con l'U20 TUTTO mercato WEB

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Isaac Success, infortunatosi alla fine del primo tempo del match con la Cremonese, subito dopo aver segnato la rete del 3-0, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. N ...