Udinese | le condizioni di Success e Pafundi

(Di martedì 25 aprile 2023) Lefisiche di Isaace Simone, attaccanti dell’, dopo gli infortuni. I dettagli Di seguito il comunicato dell’sulledi Isaace SimoneCOMUNICATO –Calcio comunica che il calciatore Isaac, all’esito degli esami strumentali effettuati, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Simone, invece, ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra senza interesse capsulo-legamentoso., pertanto, non ha potuto prendere parte al raduno della Nazionale italiana under 20 per il quale era stato convocato ed è rientrato a Udine. Per entrambi i calciatori la ...

(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri 6; Becao 6 (39'st Masina sv), Bijol 6.5, Perez 7; Ehizibue 6 (39'... NOTE: pomeriggio sereno, terreno in ottime. Ammoniti: Sernicola, Samardzic, Afena - ...GLI HIGHLIGHTS(3 - 5 - 1 - 1) : Silvestri 6; Becao 6 (39 st Masina sv), Bijol 6.5, Perez 6. RETI: 2 pt Samardzic, 27 pt Perez, 36 pt Success NOTE: terreno in buone. Ammoniti: ...... in campo lo staff medico per verificare ledel numero 7 36' SUCCESS!! 3 - 0! Rapida azione di contropiede con l'attaccante che in area è preciso con il destro a tu per tu con il ...

Udinese, condizioni da valutare per Success: le ultime dopo l’infortunio contro la Cremonese SOS Fanta

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, vorrebbe sostituire Udogie con un giocatore della Salernitana durante il calciomercato estivo ...