Udinese | infortunio per Success e Pafundi | l’azzurro ha lasciato l’under 20

(Di martedì 25 aprile 2023) “Isaac, all’esito degli esami strumentali effettuati, ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Simone, invece, ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra, senza interesse capsulo-legamentoso., pertanto, non ha potuto prendere parte al raduno della Nazionale italiana under 20 ed è rientrato a Udine. Per entrambi i calciatori la prognosi sarà valutata giorno dopo giorno”. Lo ha reso noto oggi l’, che nel prossimo turno dovrà sfidare il Lecce. SportFace.

Udinese in ansia per l’infortunio di Success: attesa per gli esami, c’è questo rischio SOS Fanta

Il primo si è procurato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, il secondo un trauma contusivo alla spalla destra ...