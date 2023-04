Ucraina | Medvedev | Siamo sull' orlo di una nuova guerra mondiale

... la nostra mano non esiterà" nel caso in cui l'esistenza del Paese venisse minacciata, ha poi ribadito, che ha definito le armi nucleari di "vitale importanza" per l'esistenza della Russia ...Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo,, secondo cui una "spartizione dell'da parte di Polonia e altri Paesi è meglio dell'ingresso di Kiev nella Nato". Stiamo ...La Russia, ha aggiunto, citato dalla Tass, insta combattendo "con l'intera Nato" e "tutto deve essere fatto per la vittoria".ha fatto capire che Mosca potrebbe anche usare ...

Medvedev: "Cresce prospettiva di guerra nucleare". WP: Cia bloccò piano di Kiev per colpire Mosca - Aggiornamento del 25 Aprile delle ore 11:13 - Aggiornamento del 25 Aprile delle ore 11:13 RaiNews

Nuova minaccia dall’attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza: “Tutti i Paesi lavorino per evitare Terza guerra mondiale”. Attacco a Kupyansk, almeno un morto: si scava sotto le macerie ...Prima minaccia l’uso di armi nucleari, poi assicura di essere al lavoro per evitare lo scoppio di una Terza guerra mondiale. Non si smentisce Dmitry Medvedev, il più incendiario dei russi, ex presiden ...