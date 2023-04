Ucraina | Italia ‘protagonista’ della ricostruzione | la conferenza a Roma

(Di martedì 25 aprile 2023) Attesa la firma di accordi nel settori del trasporto ferroviario, ambiente ed energia L’in campo per ladell’. Circa 600 aziendene e 150 ucraine si ritroveranno mercoledì 26 aprile a, al Palazzo dei Congressi, per firmare accordi nei settori del trasporto ferroviario, ambiente ed energia. “L’vuole essere protagonista con le sue imprese. Sarà un modo per dimostrare solidarietà, non solo dal punto di vista militare, ma anche solidarietà da parte del nostro Paese nei confronti di un popolo in guerra, che sta difendendo la propria libertà”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che introdurrà lainsieme al collega di Kiev Dmytro Kuleba, mentre la chiusura è affidata ai premier, Giorgia Meloni e Denys ...

...dopo 3 anni di sospensione dovuta prima alla crisi del Covid e poi a quella della guerra in Ucraina. Per l'Ucraina, da sempre sotto la lente per l'alto debito - nel 2022 era al 145% del Pil, secondo ... Con la conferenza l'Italia, terzo partner commerciale dell'Ucraina dopo Germania e Polonia, con un ... ROMA - Per la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina serviranno 411 miliardi di dollari, secondo le stime della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea. E l'Italia, dopo la Germania e la Francia, che si sono già fatte avanti ...

L'Italia in campo per la ricostruzione dell'Ucraina. Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si ritroveranno mercoledì 26 aprile a Roma, al Palazzo dei Congressi, per firmare accordi nei settori del ...