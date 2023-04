Ucraina | il portavoce dell' esercito | ' A Bakhmut distruggeremo il gruppo Wagner'

Per quanto riguarda la liberazione dei territori dell'dell'est, "a mio parere potrebbero volerci da 3 a 6 mesi". Lo ha affermato ildel gruppo orientale delle Forze armate ucraine, Serhiy Cherevaty, in un'intervista all'ANSA. "Dipenderà ..., ildel gruppo orientale delle Forze armate Serhiy Cherevaty, in un'intervista all'Ansa ha parlato della situazione della guerra a Bakhmut. 'L'operazione di Bakhmut ci dà benefici ...... mentre il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres , ha detto che l'invasione russa dell'è "in violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale". Il...

Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov conferma: "Mio figlio ha preso parte ai combattimenti" TGCOM

Per quanto riguarda la liberazione dei territori dell'Ucraina dell'est, "a mio parere potrebbero volerci da 3 a 6 mesi". Lo ha affermato il portavoce del gruppo orientale delle Forze armate ucraine, S ...Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che una persona è stata uccisa, dieci ferite e altre sono ancora sotto le macerie in seguito all'attacco russo di questa mattina a Kupyansk, nella regione ...