Ucciso un 25enne nel centro di Genova

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - Una lite in strada, poi una richiesta disperata: "Non farlo". A seguire, un colpo di pistola. È accaduto alle 18.10 in via Polleri, nel quartiere genovese del Carmine. A terra, morto, un uomo di 25 anni. Sul posto il personale dell'automedica del 118, che aveva tentato invano le manovre di soccorso, insieme alla polizia. L'autore, che aveva cercato di nascondersi in chiesa, è stato arrestato.

