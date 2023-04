Twitter va nel pallone con le nuove regole | la spunta blu a celebrità defunte | il bollino d’oro a un falso account Disney

(Di martedì 25 aprile 2023)ha conferito lo status verificato a undi. Identificato con il nome di @JuniorUK, l’ha ricevuto ladorata nonostante avesse pubblicato contenuti ironici, ma soprattutto senza avere veramente nulla a che fare con il colosso statunitense dell’intrattenimento, di cui, anzi, era parodia. A rivelarlo è stato lo stesso proprietario del profilo con un tweet – ora cancellato così come l’stesso – che commentava il riconoscimento. «Tutto questo non è reale, vero? Qualcuno mi dia un pizzicotto», si poteva leggere nel messaggio condiviso con i propri follower sulla piattaforma di microblogging che lo hanno reso virale. Mentre l’incredulità cresceva, anche il verodi ...

Twitter va nel pallone con le nuove regole: la spunta blu a celebrità ... Open

La nuova spunta blu introdotta con Twitter Blue, appare in account che non l’hanno pagata, come quelli di alcuni VIP.Ora c’è, ora non c’è. E se a Papa Francesco ancora non è stata restituita potrebbe dipendere dal fatto che sia ancora vivo, visto che ai morti la spunta blu su Twitter è stata data indietro. Stando al ...