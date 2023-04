Tuttosport – Cori razzisti | 171 Daspo per Juve-Inter E la curva rischia recidiva!

(Di martedì 25 aprile 2023) 2023-04-24 15:41:40 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: Sono già 171 i tifosi dellache saranno sottoposti al provvedimentodalla Questura di Torino dopo l’inchiesta della Digos torinese contro la discriminazione razziale nello sport. Grazie ad un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante la partita di Coppa Italia trantus elanciò dal primo anello dellaSude ululati contro Lukaku. Sarebbero 250 le pesrone protagoniste degli insulti a sfondo razzista durante la sfida tra bianconeri e nerazzurri.: indagini ancora in corso Le indagini infatti sono ancora in corso ...

Ai 171 tifosi puniti col Daspo, anche contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo per avere intonato i. Durante l'inchiesta della Digos è stato segnalato anche un ...In riforma della decisione impugnata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazioni ai "insultanti e alle grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku", ...La curva Sud della Juve era stata chiusa per un turno dal giudice sportivo per irazzisti nei confronti di Romelu Lukaku al termine della partita di Coppa Italia con l'Inter del 4 aprile. Nei ...

Cori razzisti, 171 Daspo per Juve-Inter. E la curva rischia recidiva! Tuttosport

Fonte: Tuttosport Ecco la prima pagina di Tuttosport: IL PRESIDENTE FEDERALE DEVE DIMOSTRARE CHE NON SI TUTELA SOLO LUKAKU 171 daspati per cori razzisti: la Juve paga, gli altri ancora no. Il caso Aia ...3) Tutto questo porterebbe anche alla fine dei provvedimenti a macchia di leopardo: perché Lukaku sì e Kostic no Perché non si interviene in seguito al video pubblicato dal granata Karamoh dopo Lazio ...