Tutor e orientatore | la formazione è comune ma non può essere lo stesso docente Lavorano in sinergia con compiti diversi FAQ

(Di martedì 25 aprile 2023): si tratta di due figure diverse, che opereranno nelle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado dall'anno scolastico 2023/24. Non docenti in più ma docenti che assumono un incarico professionale che ha una retribuzione minima e massima già stabilita dal Ministero. Obiettivo: personalizzazione degli apprendimento e orientamento mirato alla valorizzazione di talenti e capacità. L'articolo .

Potrebbe essere questa una novità collegata alla riforma del docenteche in questi giorni è stata avviata dal Ministro Valditara e che investirà, oltre al docente che avrà specifico incarico di coordinatore per le attività di tutorato, anche gli ...... i dirigenti scolastici potranno inviare i nominativi, anche del docente, sino all'ultimo giorno di maggio . 'Ilavrà la straordinaria possibilità, insieme con i suoi colleghi, di ...A quale scuola devo presentare domanda per docenteGrazie ' Posto che tanti quesiti rimangono ancora senza una risposta precisa e circoscritta a nostro parere la candidatura del ...

Docente tutor e orientatore: così si svolgerà il corso di formazione da 20 ore: sei moduli e due fasi. Tutti i dettagli Orizzonte Scuola

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha parlato dell'introduzione dei prof tutor nella scuola a partire da settembre.Saranno stanziati 150 milioni, si comincia con gli ultimi tre anni delle scuole superiori. Il ministro: questi docenti dovranno aiutare i colleghi a personalizzare la formazione degli studenti.