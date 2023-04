Turchia | Erdogan ordina altri arresti di massa a tre settimane dal voto | in manette oltre 100 “vicini al Pkk” | anche avvocati e giornalisti

(Di martedì 25 aprile 2023) Mancano trealle elezioni presidenziali ine Recep Tayyip Erdo?an vuole vincerle per portare a termine il suo piano di controllo egemonico del Paese avviato con la riforma costituzionale del 2017. E per farlo, ha bisogno di eliminare qualsiasi forma di concorrenza e opposizione. Così,oggi si è assistito a una nuova ondata dinel Paese: 110 persone sono finite innell’ambito di un’operazione “antiterrorismo”, presentata come un nuovo colpo al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk). L’operazione, condotta in 21 province dello Stato anatolico, tra cui quella di Diyarbakir, a maggioranza curda, ha interessato non solo presunti miliziani, ma, l’Ordine deglidi Diyarbakir,“venti, cinque ...

Alla testa della formazione che incarna l'eredità laica di Mustafa Kemal Ataturk e rappresenta il perno [...] Continua a leggere The post Chi è Kemal Kilicdaroglu, lo sfidante diin...... mentre il presidente in carica Recep Tayyipnon dovrebbe andare oltre il 42%. Kilicdaroglu ... Si ritiene che gli aleviti incostituiscano circa un quinto degli 85 milioni di abitanti, ...... Cakir ha fatto sapere di essere un cugino del presidente della, Recep Tayyip, circostanza che per il momento non ha avuto conferme ufficiali e che, in ogni caso, non costituisce un ...

Tutte le carte di Erdogan sul tavolo elettorale turco Formiche.net

In Turchia oltre 100 persone sono state arrestate perché sospettate di aver legami con il Pkk curdo. Tra loro ci sarebbero avvocati, giornalisti e membri delle Ong.Mandato d’arresto dell’Azerbaijan per un’evasione fiscale. L’avvocato: «Chiediamo subito i domiciliari a Padova» ...