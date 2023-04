L'operazione, che precede di tre settimane le elezioni cruciali in, è stata condotta in 21 province, tra cui quella di Diyarbakir, a maggioranza curda, nel sud - est del Paese. Secondo l'...Mancano tre settimane alle elezioni presidenziali ine Recep Tayyip Erdoan vuole vincerle per portare a termine il suo piano di controllo del Paese avviato con la riforma costituzionale del 2017 . Per farlo ha bisogno di eliminare qualsiasi ...10.20,110 arresti avvocati e cronisti Sono almeno 110 i nuovi arresti innell'ambito di un'operazione "antiterrorismo" contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk). Il blitz, che giunge 3 settimane prima di elezioni cruciali, è stata condotta in 21 province,...

Turchia: 100 arresti per terrorismo, pure attori e avvocati Agenzia ANSA

Mancano tre settimane alle elezioni presidenziali in Turchia e Recep Tayyip Erdogan vuole vincerle per portare a termine il suo piano di controllo del Paese avviato con la riforma costituzionale del 2 ...