Tumori nel Vallo di Diano | Tommasetti | Cittadini abbandonati senza cure

(Di martedì 25 aprile 2023) " Per ideldiil diritto alla salute è solo un modo di dire ". Così Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, sul calvario vissuto dai malati ...

" La provincia a Sud di Salerno, dove l'incidenza deiè sempre più preoccupante, racconta molto della gestione precaria della sanità, a cominciare dall'assenza di punti di riferimento per ...Per raggiungere il suo obiettivo, Giulia stava ultimando l'anno scolastico con i docenti presentireparto di oncologia pediatrica dell'Istitutodi Milano, un'esperienza organizzata dalla ...Tale rilascio, inoltre, è prolungatotempo. I risultati sono strabilianti. Nonostante NDES sia stato inserito solo in uno dei duenello stesso modello animale, è stato notato un ...

Un nuovo farmaco frena i tumori cerebrali nei topi. Lo studio Sky Tg24

TEANO (Caserta) - Mercoledì 26 aprile prossimo, alle 11:00 nell’aula magna della sede Centrale di Teano, l’Alberghiero ospiterà il Premio InternazionaleÂÂ “eroe Antonio Ambroselli”. Lo scopo è quello ...Giulia, 14 anni, sognava di studiare grafica. E stava ultimando l’anno all’Istituto dei Tumori. Ma l’osteosarcoma non le ha dato scampo. Nessuno dei due istituti aveva ancora accettato l'iscrizione ...