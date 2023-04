Tucker Carlson lascia Fox News | la CNN licenzia Don Lemon

Sull'azionario, pesante calo per il titolo di Fox Corp ( - 3,1%), dopo l'annuncio che, uno dei suoi giornalisti piu' celebri e controversi, lascia Fox News con effetto immediato dopo l'accordo con cui la rete televisiva ha accettato di versare 787,5 milioni di dollari a ...Poche parole, pronunciate in modo impassibile dalla (ormai ex) collega Harris Faulkner: "Fox News media ehanno di comune accordo deciso di separarsi". A seguire, brevi ringraziamenti di rito. Non poteva esserci formula più asettica per annunciare un autentico terremoto nella tv Usa. Il ...La settimana politica americana inizia con un piccolo terremoto mediatico., il popolare commentatore televisivo di Fox lascia la rete di Murdoch, accusato di essere il primo responsabile della causa di diffamazione che è costata alla rete 787 milioni e mezzo ...

Tucker Carlson - Fox News: si separano l'opinionista e la rete filo Trump dopo lo scandalo delle notizie false Corriere della Sera

Terremoto nei network americani. Tucker Carlson, conduttore del programma più popolare di Fox News a lungo una figura furiosamente divisiva che utilizzava un linguaggio incendiario, lascia Fox News. L ...Divorzio tra la tv di Murdoch e il conduttore Carlson, il più vicino all'ultra destra. La notizia dopo il caso "fake news" ...