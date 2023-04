“Tu non vieni qui a rubare” Isola dei Famosi | Ilary Blasi contro il naufrago | “Ti abbiamo sgamato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 aprile 2023) Nella serata di lunedì 24 aprile è andata in onda la seconda puntata dell’dei2023. Esi è arrabbiata non poco con un concorrente, resosi protagonista di un gesto che vale regole del programma. Ilha provato a difendersi in ogni modo, ma lei non ha creduto alla sua versione e glielo ha fatto notare molto chiaramente. Ha anche usato delle espressioni molto dirette e lui ha cercato ugualmente di difendersi ed evitare che si sapesse qualcosa di ancora più scomodo. Si era già deciso un provvedimento a carico del concorrente in questione, che avrà la sua porzione di riso dimezzata. Ma durante la diretta dell’dei2023ha voluto comunque saperne di più, ...