TS – Plusvalenze | perché alla Juve toglieranno meno punti

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 aprile 2023) 2023-04-24 16:00:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il Collegio di Garanzia dello Sport, nella giornata di giovedì scorso, ha emesso il dispositivo della decisione con cui ha accolto il ricorso dellantus sul -15 e rinviatoCorte Federale d’Appello. Il Codice, ora, prevede un termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, ma è decisamente probabile che questo avvenga in tempi più brevi. Le motivazioni illustreranno i termini dell’accoglimento del ricorso bianconero, enunciando altresì il principio cui la CFA dovrà uniformarsi nel giudizio di rinvio. In questi stretti margini dovrà muoversi la stessa Corte, in diversa composizione, al che si potrà comprendere quali saranno le sorti di questo complesso procedimento. Nelle poche righe del dispositivo, tuttavia, c’è già qualche indicazione ...