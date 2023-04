Trump | si apre il processo per un presunto stupro di 25 anni fa

(Di martedì 25 aprile 2023) In un tribunale federale di New York oggi inizierà la selezione della giuria per ilpercontro l'ex presidente statunitense Donald, avviato a seguito delle accuse della ...

- In un tribunale federale di New York oggi inizierà la selezione della giuria per il processo per stupro contro l'ex presidente statunitense Donald, avviato a seguito delle accuse della ...Sioggi il processo per violenza sessuale contro Donaldintentato dalla giornalista E. Jean Carroll. Due le accuse di cui deve rispondere l'ex presidente: quella per un presunto stupro subito ...Carroll raccontò nel 2019 - quandoera ancora presidente - che l'allora uomo d'affari la chiuse nello spogliatoio di un grande magazzino di New York e la violentò. Fatti che aveva raccontato a ...

