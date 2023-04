Trento-Piacenza oggi in tv | Superlega volley 2023 | orario gara-5 | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023)martedì 25 aprile (ore 18.00) si gioca-5 della semifinale scudetto dimaschile. Si preannnuncia grande spettacolo alla BLM Group Arena, dove va in scena l’attesissima bella di spareggio. La compagine emiliana è infatti riuscita a pareggiare la serie (2-2), dopo aver perso le prime due partite. I Lupi si sono scatenati negli ultimi due incontri e ora l’inerzia è tutta dalla loro parte: i vincitori dell’ultima Coppa Italia sperano di firmare la magia proprio come hanno fatto nel tuno precedente contro Modena. In palio la qualificazione alla Finale da disputare contro la vincente di Civitanova-Milano.avrà il sostegno del proprio pubblico per accedere all’atto conclusivo dopo sei anni di digiuno, ma gli emiliani hanno tutte le carte in regola per ...