Trento-Piacenza oggi in tv | Superlega volley 2023 | orario gara-5 | programma in chiaro | streaming

(Di martedì 25 aprile 2023)martedì 25 aprile (ore 18.00) si gioca-5 della semifinale scudetto dimaschile. Si preannnuncia grande spettacolo alla BLM Group Arena, dove va in scena l’attesissima bella di spareggio. La compagine emiliana è infatti riuscita a pareggiare la serie (2-2), dopo aver perso le prime due partite. I Lupi si sono scatenati negli ultimi due incontri e ora l’inerzia è tutta dalla loro parte: i vincitori dell’ultima Coppa Italia sperano di firmare la magia proprio come hanno fatto nel tuno precedente contro Modena. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-MILANO DIDALLE 18.00 In palio la qualificazione alla Finale da disputare contro la vincente di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Piacenza, match valido per gara-5 di semifinale dei play-off della SuperLega ...Oggi in tv Trento-Piacenza, gara-5 delle semifinali dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley: canale, orario e come vederla in streaming ...