Trasporti | da giovedì torna l’orario ordinario della Circumvesuviana

(Di martedì 25 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da27 aprile verrà ripristinato inil programma di esercizioche prevede l’effettuazione di 276 corse al giorno dal lunedì al sabato e 192 la domenica e nei giorni festivi, comprese le otto corse del Campania Express. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, la società diche gestisce tra le altre anche le linee vesuviane. È il risultato di un’intesa raggiunta tra la dirigenza Eav e le organizzazioni sindacali, come sottolinea il presidente dell’azienda, Umberto De Gregorio. ”La linea del dialogo – dice – produce sempre effetti positivi. I prossimi tavoli sindacali dovranno dare risposte ad alcuni temi strategici. In particolare la prestazione di lavoro stradeve rire in tutti i settori ad ...

