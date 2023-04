Transformers | Il Risveglio | il regista promette | La battaglia finale sarà epica!

(Di martedì 25 aprile 2023) Ildi: IlSteven Caple Jr. anticipa grandi cose per il nuovo film della saga, inclusa unada togliere il fiato. Cresce l'hype per: Il, il nuovo capitolo della saga dei, e ildella pellicola, Steven Caple Jr., contribuisce a rendere l'attesa ancora più elettrizzante con le sue ultime dichiarazioni. C'è tanta attesa per il nuovo film di: Il, specialmente dopo gli ultimi spettacolari spot promozionali, e secondo ildel film, ne varrà assolutamente la pena. "Senza rovinarvi il film con degli spoiler, vi dirò che c'è un momento, verso la ...

In più, in attesa di- Il, speaker della manifestazione, sarà la voce italiana di Optimus Prime , il leader degli Autobot di Trasformers. LE SERIE TV: DA SHAKE A PESCI ...Non c'è ancora l'annuncio di Paramount, ma pare che il nuovo trailer di: Iluscirà il prossimo 27 ...Lorenzo di Bonaventure ha parlato con Collider del film d'animazione diin arrivo il 19 luglio 2024, a circa un anno dal film live - action- Il( guarda il trailer ) atteso per questa estate. ' Abbiamo parlato molto della possibilità di mostrarlo in un film live - action, ma era economicamente infattibile [...] ...

Transformers: Il Risveglio, il nuovo spot con Optimus Prime e Primal ... Movieplayer

Il nuovo trailer di Transformers: Il Risveglio, ennesimo capitolo della spettacolare saga avviata da Michael Bay, è prossimo ad approdare sulla rete.I film basati su giocattoli stanno diventando sempre più popolari a Hollywood e ci sono diversi esempi per il prossimo futuro.