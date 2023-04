Traffico Roma del 25-04-2023 ore 17 | 30

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBentrovati da Simone cerchiare a questo aggiornamentodi rientro adisagi sullaFiumicino tra la fiera è il viadotto della Magliana e anche un incidente sulla Pontina nel tratto Sud Raccordo Anulare e dai Castellini versorallentamenti esulla A24 code alla barriera sulla Cassiaintenso mentre è sulla Cassia bis lavori intanto in città una giornata di festa di iniziative per la liberazione corsa ciclistica tra il Circo Massimo le Terme di Caracalla è San Sabba a Piazzale Ostiense una manifestazione chiusure e linee bus e deviato poi corteo nella zona di Portonaccio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

... per la salute e l'incolumità dei cittadini dei quartieri di Santa Lucia, Golosine, Borgo, si trovi tollerabile un nuovo attrattore dipesante sulla già congestionata Verona Sud, in un ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell'arbusto e la polizia locale diCapitale per la gestione del: si sono infatti registrati rallentamenti in tutta la ...- La Cina accelera sulle centrali a carbone e compromette il suo impegno nella riduzione delle ... "Il piano di Bruxelles favorisce la Cina" Addio rame, sulla vecchia rete il 22% delTlc ...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

Si è svolto questa mattina, 25 aprile 2023, il corteo della festa della Liberazione di Roma Est che ha attraversato Centocelle e il Quarticciolo.Annuncio vendita Renault Clio SCe 75 CV 5 porte Business usata del 2021 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...